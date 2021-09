Piano strutturale intercomunale: serve un iter chiaro e trasparente

Abbiamo inviato alle amministrazioni di Pisa e Cascina la seguente lettera.

Al Sindaco di Pisa

Al Sindaco di Cascina

All’assessore all’urbanistica del Comune di Pisa

All’assessore all’urbanistica del Comune di Cascina

Al Presidente della commissione urbanistica del comune di Pisa

Al Presidente della commissione urbanistica del comune di Cascina

Ai membri della commissione urbanistica del comune di Pisa

Ai membri della commissione urbanistica ci Cascina

Oggetto: Richiesta riunione congiunta commissioni urbanistiche su osservazioni Piano strutturale intercomunale

Tenuto conto di quanto emerso dalla audizione della dirigente all’urbanistica del Comune di Pisa nella seduta della commissione consiliare del 20 settembre in merito alle modalità di esame delle osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale, chiediamo con la presente che venga convocata una commissione congiunta delle commissioni urbanistiche di Pisa e Cascina alla presenza dei rispettivi assessori e dirigenti, da svolgersi dopo la riunione prevista nei prossimi giorni della conferenza sindaci al fine di discutere, chiarire e condividere l’iter con cui si procederà all’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni da parte delle due commissioni, nonché al voto delle controdeduzioni da parte di ciascuna commissione, al fine di definire un percorso coerente e definito.

Al riguardo, tenuto conto che, come è stato annunciato in commissione nei prossimi giorni, si svolgerà la riunione della conferenza dei sindaci per esaminare alcune osservazioni, si chiede che l’esame di tutte osservazioni – anche quelle riguardanti un solo comune – venga intrapreso dopo questo incontro. Chiediamo comunque che, prima dell’avvio dell’esame delle controdeduzioni, si svolga la riunione congiunta da noi proposta che risulta indispensabile per svolgere a livello consiliare un lavoro efficace e corretto, ed avere un quadro complessivo della procedura.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile