Pisa, Italia, Mondo, 8 Marzo 2024: Contro la violenza patriarcale, siamo marea, e non ci fermeremo.

Pisa, 8 Marzo 2024

Nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di lavoro e di vita di ogni giorno, negli spazi politici. Contro la violenza patriarcale, siamo marea, e non ci fermeremo.

Anche questo 8 marzo siamo sces3 per le strade con Non Una Di Meno e tutte le donne e uomini che chiedono la fine della violenza patriarcale verso le donne e le soggettività non conformi. Violenza di genere negli spazi pubblici e privati, nei luoghi del sapere e della formazione, nei luoghi di socialità e nelle istituzioni.

Un 8 marzo di lotta, pacifista e contro tutte le oppressioni sistemiche e per lo stop al genocidio del popolo palestinese.

Eravamo tant3 a gridare per tutte quelle donne che più non hanno voce.

