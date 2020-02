Pisamo ritiri la gara per la gestione dei parcheggi: no al taglio dei salari

Nei prossimi giorni scadrà la gara bandita da Pisamo per la gestione di numerosi parcheggi di Pisa città, del litorale e di Marina di Vecchiano. Chiediamo a Pisamo di revocare subito la gara e fare una proroga temporanea del servizio all’attuale gestore a fronte del pesante taglio di risorse, pari a 240 mila euro, contenute nel capitolato pur essendo aumentato sia il numero di posti auto sia la copertura oraria.

L’effetto di queste scelte, cosi come sta accadendo anche per altri servizi comunali e di società partecipate dal Comune, è che a pagarne le spese siano alla fine solo i lavoratori e le lavoratrici.

Infatti a fronte di una riduzione delle risorse messe nel bando, a cui occorre poi aggiungere un ulteriore prevedibile decremento dovuto ai ribassi di gara, i tagli si faranno solo sul monte ore dei lavoratori con pesanti riduzioni salariali.

Si tratta di un esito tanto scontato quanto inaccettabile per cui è necessario ritirare la gara, e modificare il capitolato stanziando risorse adeguate, al fine di mantenere i livelli di retribuzione e le ore di lavoro.

Al contempo non è più possibile rinviare il tema della reinternalizzazione di questo servizio e di tutti i suoi dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalle normative vigenti, garantendo la continuità occupazionale di chi, da anni, ha lavorato in quel determinato settore o servizio, sviluppando comunque competenze che non vanno disperse. Chiediamo al contempo al sindaco e alla giunta di prendere una posizione chiara: non è più tollerabile che i risparmi e le economie si facciano sui lavoratori e le lavoratrici

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Olivia Picchi – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

