Pulizie uffici comunali: basta promesse, servono risorse da parte della amministrazione

La Giunta Conti deve aumentare le risorse necessarie per le pulizie degli uffici comunali al fine di garantire salari dignitosi alle lavoratrici e una adeguata qualità del servizio. Come abbiamo denunciato in tutti questi mesi, infatti, i pesantissimi ribassi fatti dalla ditta che ha vinto la gara – in alcuni casi dichiarando persino di rinunciare al proprio utile – avrebbero avuto un unico fatto: una riduzione del monte ore delle lavoratrici e quindi dei loro stipendi.

Si tratta di una vertenza che si trascina ormai da mesi e mesi senza che l’amministrazione però intraprenda una decisione chiara a tutela di donne che svolgono questo pesante servizio per il Comune con orari faticosi e salari molto bassi.

Come forze di opposizione abbiamo più volte convocato in quarta commissione consiliare permanente il sindaco Conti e il dirigente Sassetti perché venga trovata una soluzione ad una assegnazione sciagurata che è stata fatta dall’amministrazione. Ma al di là di parole e promesse non sono seguiti fatti concreti e apprezzabili. L’unica novità è che una delle due azienda che aveva vinto la gara si è ritirata perché evidentemente non era in alcun modo conveniente.

Siamo davanti ad un chiaro peggioramento delle condizioni di lavoro, di vita di queste lavoratrici, nonché dello stesso servizio. La soluzione ad oggi non può che essere quello di incrementare le ore e quindi il servizio a brevissimo; mentre nel medio-lungo periodo occorre porsi nell’ottica dell’internalizzazione del personale che, da anni, svolge queste mansioni e che si configura, di fatto, come organico al Comune di Pisa contribuendo in maniera sostanziale alla sua funzionalità.

Francesco Auletta, consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Gabriele Amore, consigliere comunale Movimento 5 Stelle

Olivia Picchi, Partito Democratico

Mi piace: Mi piace Caricamento...