Question time: Avvio lavori per il Cavalcavia di Sant’Ermete

Tenuto conto che il 28 giugno del 2023 l’amministrazione comunale con una nota ufficiale rendeva noto che “Pubblicata nei giorni scorsi la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo della Regione Campania che ha annullato l’interdittiva antimafia della Prefettura di Salerno nei confronti del consorzio stabile Research di Salerno, risultata affidataria dei lavori di messa in sicurezza e ampliamento del Cavalcavia di Sant’Ermete, con realizzazione della passerella ciclopedonale, al termine procedura di gara ed evidenza pubblica indetta nel 2021 dal Comune di Pisa”.

Ricordato che il Comune di Pisa aveva affidato alla ditta nell’aprile 2022 l’intervento che era finanziato con i fondi del Bando Periferie per 2,3 milioni di euro, a cui si aggiungevano risorse dell’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro. Poi l’interdittiva della Prefettura di Salerno aveva bloccato la consegna dei lavori, portando il Comune a sospendere le procedure in attesa dell’esito della sentenza.

Ricordato che già nel febbraio del 2022, quindi prima che il Comune di Pisa affidasse i lavori al Consorzio, sulla base di un’inchiesta della Procura di Napoli, erano scattate 3 interdittive a carico di alcune imprese del consorzio e alcuni arresti.

Tenuto conto che nel comunicato ufficiale della amministrazione del 28 giugno l’assessore Latrofa dichiarava: “Ci stiamo consultando con gli uffici in merito alle procedure da mettere in atto, ma la nostra volontà è quella di poter partire il prima possibile con i lavori. Purtroppo nel frattempo sono aumentati i prezzi di circa il 40%, quindi dovremo presentare una variante al progetto e una variazione di Bilancio per inserire ulteriori risorse a copertura dei costi aumentati. Faremo tutto il possibile per poter dotare al più presto il quartiere di Sant’Ermete di questo importante collegamento, molto atteso dai residenti, che ricucirà la spaccatura, rappresentata dal passaggio della ferrovia, tra il quartiere di Porta Fiorentina e quello di Sant’Ermete”.

Tenuto conto che non sono state date informazioni alla cittadinanza negli ultimi mesi al riguardo e che invece è alta l’attenzione della cittadinanza e la richiesta di aggiornamenti visto che si tratta di un intervento da lungo tempo atteso.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quando è previsto l’inizio dei lavori per il Cavalcavia di Sant’Ermete.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

