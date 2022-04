Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Criticità tempistiche e importi Tari

Tenuto conto della scadenza del 30 aprile per la Tari.

Tenuto conto delle giuste proposte di circoli e associazioni di categoria sia per la tempistica con cui sono stati recapitati gli avvisamenti di pagamenti sia per gli importi.

Tenuto conto della situazione di difficoltà economica e sociale che si protrae.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali iniziative intende mettere in atto a seguito di queste criticità per il pagamento della Tari per andare incontro alle esigenze poste.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile