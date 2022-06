Question time: Eventuale ritiro da parte del Comune di alcune deleghe presso la Sds

Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Eventuaei ritiro da parte del Comune di alcune deleghe presso la Sds

Tenuto conto della intenzione della amministrazione comunale di richiamare alcune unità di personale comunale oggi in servizio presso la Società della Salute.

Tenuto conto del lavoro insostituibile svolto da questo personale non solo per l’attuazione delle deleghe date dal Comune di Pisa alla Sds ma anche per progetti e funzionamenti inerenti la gestione associata di tutti i Comuni della Zona Pisana , e quindi per lo stesso funzionamento della Sds

Tenuto conto che il Comune di Pisa ha conferito negli anni alla SdS numerose deleghe, alcune fondative dello stesso Consorzio, ed altre extra inerenti solo il Comune di Pisa.

Tenuto conto che il richiamo di questo personale potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Tenuto conto che di questa ipotesi l’amministrazione non ha mai parlato né in occasione delle discussioni sul piano del personale né quando si è affrontato il nodo del rapporto tra il Comune di Pisa e la SdS.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è intenzione della amministrazione comunale ritirare nel breve o medio periodo alcune delle deleghe che lo stesso Comune ha dato alla Società della salute.

