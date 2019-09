Di seguito la richiesta di chiarimenti al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Question time: grave anomalia istituzionale nel Comune di Pisa

Tenuto conto che recentemente sulla stampa il deputato della Lega nonché segretario cittadino del medesimo partito Edoardo Ziello ha dichiarato:” io mi occupo di efficientare ancor di più il coordinamento tra il sindaco, l’assessore alla sicurezza, la prefettura, la questura e le altre forze dell’ordine”.

Tenuto conto che si è svolta in sala giunta una riunione alla presenza del sindaco, delle assessore Gambaccini e Bonanno, e dei rappresentanti delle associazioni Confesercenti, Confcommercio e Paim a cui era presente anche il deputato della Lega e suo segretario comunale Edoardo Ziello.

Tenuto conto che in merito a questo incontro, la cui natura è incomprensibile, visto che secondo quanto riportato sulla stampa, e mai smentito dalla amministrazione, sarebbero state invitate, non si sa da chi, le associazioni che avrebbero risposto positivamente all’appello fatto dallo stesso Ziello a mezzo stampa per una task force antimovida

Tenuto conto che oggetto della riunione è un protocollo da siglare tra il comune e le suddette associazioni per cui in questo ambito il segretario comunale della Lega non ha titolarità a partecipare ad eventuali incontri ufficiali in comune.

Tenuto conto che ci troviamo di fronte ad una grave anomalia istituzionale.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se conferma questo ruolo di coordinamento tra Comune, prefettura e questura al deputato Ziello e a quale titolo era questi era presente alla riunione nella sala giunta dello scorso 3 settembre.

Francesco Auletta – Diritti in comune : Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile