Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Mancata presentazione della Scia da parte della società Helbitz

Tenuto conto che in data 9 febbraio il gruppo consiliare Diritti in comune chiedeva al Suap di sapere se in merito alle due società che gestiscono il servizio di sharing di monopattini fossero state fatte verifiche sulle autocertificazioni presentate, per quanto di propria competenza, e nel caso con quali esiti.

Tenuto conto che in data 18 febbraio il gruppo consiliare Diritti in comune chiedeva a Pisamo di sapere se e quali verifiche, e con quali esiti, erano state effettuate sulle due società che gestiscono il servizio di sharing di monopattini; e che ad oggi Pisamo non ha mai risposto nonostante ripetuti solleciti.

Tenuto conto che gli uffici comunali rispondevano, dopo numerosi solleciti, solo in data 6 aprile comunicando che era stata presentata una SCIA da parte della società Bit Mobility srl.

Tenuto conto che il gruppo consiliare Diritti in comune a seguito della risposta parziale ed incompleta risollecitava gli uffici del Suap in merito alle verifiche inerenti anche l’altra società che gestisce il servizio, ovvero: Helbitz.

Tenuto conto che il gruppo consiliare Diritti in comune a seguito di mancata risposta il 23 aprile ha inviato formale diffida a questa amministrazione.

Tenuto conto che in data 24 aprile a seguito della diffida gli uffici del Suap hanno inviato la seguente risposta in merito alle verifiche sulla società Helbitz: “si comunica che da ulteriori verifiche effettuate sul portale SUAP non è emersa alcuna SCIA presentata dal nominativo in oggetto. Si precisa che già in occasione della precedente risposta alla Vostra richiesta Prot. 15203/2021 non erano emerse altre SCIA per attività di noleggio monopattini (se non quella già indicata relativa alla Società “Bit Mobility S.r.l.”). A seguito della Vostra ulteriore richiesta Prot. 33661/2021, il personale di questo ufficio ha provveduto ad effettuare ulteriori verifiche espressamente riferite al nominativo in oggetto, ma neanche da tali ricerche è emersa alcuna pratica riferita a tale società”.

Tenuto conto che nel bando fatto da Pisamo “per l’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini) sul territorio del comune di Pisa” all’articolo 10 si prevede espressamente che sia depositata da parte dei soggetti affidatari del servizio la Scia presso il Suap del comune di Pisa, “,senza la quale non può essere dato inizio al servizio”.

Tenuto conto che occorre verificare con urgenza se la società Helbitz svolge il servizio avendo depositato tutta la documentazione obbligatoria, in quanto in caso questo porrebbe sia la società in una situazione di irregolarità.

Tenuto conto che occorre che il Comune di Pisa chiarisca pienamente ed urgentemente la regolarità della autorizzazione con cui Helbitz svolge il servizio a tutela dello stesso ente

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se, anche in base a quanto previsto anche dal bando redatto da Pisamo, la società Helbitz può svolgere attività di affitto dei monopattini nel territorio comunale non avendo mai presentato la Scia in Comune.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile