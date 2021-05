Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Mancato rispetto normative trasparenza da parte di Navicelli Srl e Pisamo

Tenuto conto che la sezione di Amministrazione Trasparente della Società Navicelli srl è sostanzialmente priva dei contenuti obbligatori per legge e che i pochi dati e documenti presenti risalgono all’anno 2019 e, in alcuni casi, rinviano al sito del Comune di Pisa.

Tenuto conto che analoghe criticità sono state riscontrate e segnalate dal gruppo consiliare Diritti in comune per quanto riguarda Pisamo in quanto ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per ciascuna procedura di gara era stata omessa la pubblicazione di documenti e dati, la cui pubblicazione è obbligatoria (si vedano art. 29 del Codice dei Contratti e art. 37 del d.lgs. n. 33/2013).In particolare il gap di trasparenza inerenti alcuni documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria riguardava:

l’elenco delle imprese invitate;

l’elenco delle imprese partecipanti e aggiudicatario;

il provvedimento di nomina della commissione e i curricula dei commissari di gara.

Tenuto conto che Pisamo ha in parte colmato il gap pubblicando solo le informazioni inerenti le commissioni di gara a seguito di nostra segnalazione.

Tenuto conto che spetta al Comune il controllo sulle proprie società e che questo nei fatti ha mostrato evidenti lacune a fronte della violazione delle normative sulla trasparenza da parte di Navicelli srl e di Pisamo.

Tenuto conto che servono correttivi urgenti in quanto siamo di fronte a situazioni non isolate e per di più ripetute da parte di queste 2 società.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali iniziative intenda intraprendere affinché le suddette società rispettino quanto previsto dalle normative vigenti in materia di trasparenza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile