Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Nomine nuovi componenti nel Cda di Toscana Aeroporti

Tenuto conto che il 29 aprile è stata fissata la data per lo svolgimento dell’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti, che dovrà eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto che il prossimo 2 aprile i soci pubblici dovranno far pervenire la lista dei candidati per il rappresentate di parte pubblica nel Cda di Toscana Aeroporti.

Tenuto conto che il Comune di Pisa detiene il 4,48% delle azioni di Toscana Aeroporti

Tenuto conto della assoluta rilevanza dello scalo aeroportuale per il nostro territorio da un punto di vista economico, occupazione e sociale in particolare per quanto riguarda i futuri sviluppo del medesimo.

Tenuto conto della difficilissima crisi che attraversa il settore a causa della pandemia.

Tenuto conto della complessa vertenza che si è aperta nelle ultime settimane in merito alla vendita di Toscana Aeroporti Handling da parte di Toscana Aeroporti con tutte le conseguenze negative che questo avrebbe anche sul sistema degli appalti.

Tenuto conto che sia sul piano occupazione sia sul piano degli investimenti le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno determinanti per la nostra città.

Tenuto conto che negli ultimi tempi non è stato mai possibile avere informazioni dalla attuale rappresentante di parte pubblica nel Cda in merito alle decisioni assunte dalla società, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Tenuto conto quindi che a giorni verrà fatta una scelta importante da parte di questa amministrazione e degli altri soci pubblici.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quale sia l’esito dell’eventuale percorso fatto la Regione e gli altri soci pubblici per la definizione della lista dei nomi da presentare entro il prossimo 2 aprile.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile