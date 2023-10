Question time: Presenza di ratti alle scuole Gereschi

Tenuto conto di alcune segnalazioni ricevute sulla presenza di ratti ed escrementi di ratti alle scuole Gereschi, rinvenuti ripetutamente all’interno di alcuni locali della scuola per tutta la settimana nonostante alcun interventi che però non sembrano essere stati in alcun modo risolutivo.

Tenuto conto che al piano terra, dove sarebbero stati trovati i ratti e gli escrementi di ratti, si trovano anche i locali mensa.

Tenuto conto che è compito del Comune garantire la sicurezza ed igiene dei locali della scuola.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Perché ad oggi non si sia proceduto alla sanificazione e derattizzazione completa della scuola.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

