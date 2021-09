Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Quesito errato prova selezione agenti polizia municipale

Tenuto conto di quanto emerso sulla stampa cittadina in merito ad alcune presunte criticità inerenti la selezione per l’assunzione di 12 agenti municipali, di cui 2 destinati al comune di Vecchiano.

Appreso sempre dalla stampa che è stata depositata in Comune una petizione per chiedere di annullare la prova scritta e ripeterla in quanto uno dei quesiti contenuti nella prova sarebbe errato.

Tenuto conto che se fosse corrispondente al vero il fatto messo evidenza, ovvero che il riferimento normativo citato nel quesito non era corretto questo, la prova potrebbe essere viziata.

Tenuto conto che ancora la selezione non è terminata e quindi nel caso di errore l’amministrazione potrebbe rimediare e non esporsi a potenziali contenziosi.

Tenuto conto della urgenza di una decisione da parte della amministrazione a fronte di questa richiesta di annullamento.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se alla luce di questi rilievi si intende procedere all’annullamento della prova e della procedura di selezione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile