Question time: Realizzazione impianto rigassificazione a La Vettola

Tenuto conto della denuncia fatta negli scorsi giorni dal Circolo Prc “Luciano Turini” che ha scoperto e reso pubblico la richiesta da parte della Lusochimica del gruppo Menarini di realizzare un impianto di rigassificazione all’interno del proprio stabilimento in via Livornese.

Tenuto che il Comune di Pisa e la Regione Toscana pur essendo coinvolti nel processo autorizzativo per questo impianto non hanno informato ad oggi in alcun modo la cittadinanza.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quale sia la posizione dell’amministrazione al riguardo rispetto al processo autorizzativi e nei confronti della cittadinanza per una corretta ed adeguata informazione.

Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...