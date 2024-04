Question time: Revoca lettera sfratto alle associazioni della Casa della città Leopolda

Tenuto conto che negli scorsi giorni, senza alcun preavviso e confronto con le associazioni che lo avevano richiesto anche pubblicamente, è stata inviata una lettera dall’amministrazione comunale al cartello delle associazioni Casa della Città Leopolda con la quale si intima alle stesse di lasciare liberi i locali essendo scaduta la convenzione.

Tenuto conto che questa decisione unilaterale dell’amministrazione ha conseguenze dirette sulla prosecuzione anche nel breve periodo delle attività delle associazioni che hanno importanti attività in programma.

Tenuto conto che ad oggi non è in alcun modo chiaro come voglia operare l’amministrazione comunale, non essendo stato approvato alcun atto di indirizzo per una gestione diretta né alcun nuovo bando per un possibile nuovo affidamento.

Tenuto conto che la Stazione Leopolda è un luogo ideale per la costruzione di reti e progetti tra esperienze associative diverse e non, e motore di crescita culturale, sociale e di cittadinanza

Tenuto conto della lunga storia della Leopolda come spazio per ospitare realtà associative, e della mancanza di altri spazi idonei ad ospitare le esperienze ad ora presenti.

Tenuto conto che la maggioranza in consiglio comunale ha approvato nelle scorse settimane una delibera in cui è contenuto un atto di indirizzo, redatto dal dirigente che si occupa delle società partecipate, nel quale si indica di verificare il trasferimento della Leopolda dal Comune alla Patrimonio Pisa SRL, ma che ad oggi non esiste alcun atto che dia seguito a tale indirizzo.

Tenuto conto delle immediate e forti proteste che si sono moltiplicate in queste ore da parte del mondo associativo contro queste decisioni assunte dalla Giunta.

Preso atto che il modello di affidamento attuale alle associazioni è insostenibile a causa di un canone troppo elevato.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è intenzione dell’amministrazione procedere al ritiro della lettera di sfratto nei confronti delle associazioni, aprendo un percorso pubblico di confronto con la città sul modello di gestione della Stazione Leopolda

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

