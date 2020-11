Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Riduzione canoni per le associazioni culturali

Tenuto conto che fino ad oggi l’amministrazione comunale ha rigettato la richiesta di riduzione del canone alle associazioni del cartello della Leopolda, da queste proposto alla luce della situazione di emergenza;

Tenuto conto che la motivazione adotta dalla Direzione patrimonio è che le riduzioni dei canoni per chi utilizza immobili comunali è solo per attività commerciali e non per quelle sociali;

Tenuto conto che nella seduta di mercoledì scorso in Terza Commissione consiliare permanente l’assessore Magari ha dichiarato che per quanto lo riguarda “non c’è nessun ostacolo ad applicare la riduzione del 30 per cento del canone per la Leopolda. Credo che sia una questione di uffici e che il sindaco è intervenuto perchè venga fatta. Anche il sindaco non ha nessun tipo di problema di contrarietà a questo, è stata una questione di uffici che hanno ostacolato questa cosa e non di impegno politico”;

Tenuto conto che il Comune negli scorsi mesi ha negato la riduzione del canone alla Scuola Bonamici, e anzi ha chiesto un aumento del canone anche in forma retroattiva;

Tenuto conto della situazione di difficoltà in cui versa il mondo dell’associazionismo.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se si intende o meno procedere all’approvazione di un atto con cui si prevede una riduzione dei canoni per le associazioni non commerciali ma con fini sociali, culturali che utilizzano immobili comunali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile