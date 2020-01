Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa dalla Coalizione della Sinistra – Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Question time: Ripetuti sforamenti limiti PM10

Tenuto conto che negli ultimi giorni ci sono stati in città ripetuti sforamenti dei limiti PM10 come si può ricavare dai bollettini dell’Arpat in base ai rilevamenti delle due centraline presenti ai Passi e in Piazza del Rosso. I dati registrati da questa ultima centralina sono:

1 gennaio: 90 µg/m³

2 gennaio: 69 µg/m³

3 gennaio: 79 µg/m³

4 gennaio: 60 µg/m³

7 gennaio: 66 µg/m³

8 gennaio: 58 µg/m³

9 gennaio: 57 µg/m³

Tenuto conto delle ricadute negative che ciò ha sulla salute delle cittadine e dei cittadini.

Tenuto conto che questo è uno dei periodi dell’anno in cui queste criticità, viste le condizioni climatiche, crescono maggiormente.

Tenuto conto che i punti in cui si trovano le centraline non sono quello di maggior traffico cittadino, per cui in altre zone le criticità, anche se non rilevate, potrebbero essere di gran lunga maggiori, senza dimenticare che anche a Calambrone da diversi mesi sono costanti e ripetute le segnalazioni da parte dei cittadini per criticità inerenti la qualità dell’aria

Si chiede al sindaco e alla giunta

se e quali iniziative intraprendere per dare delle prime risposte per ridurre gli sforamenti, a partire da provvedimenti di riduzione del traffico veicolare privato

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile