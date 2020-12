Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Rottura dei rapporti da parte di Toscana Aeroporti con il Comune di Pisa

Tenuto conto della mozione approvata alla unanimità dal consiglio comunale nella seduta del 3 dicembre 2020 contro l’avvio da parte della Regione Toscana di un nuovo iter di variante al PIT per la realizzazione della nuova di Peretola da 2400 metri.

Tenuto conto che a seguito di questa mozione l’ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi ha dichiarato la “chiusura dei rapporti istituzionali con il Comune di Pisa”, affermando anche: “Noi consideriamo questo un atto ostile del consiglio comunale di Pisa nei confronti di Toscana Aeroporti e consideriamo che a data da oggi i rapporti tra Toscana Aeroporti e il consiglio comunale sono interrotti. E ci sono molti motivi. Il primo è che il Comune è un socio della società, che è quotata in Borsa, e queste dichiarazioni da parte di un socio non giovano alla società e non porteranno alla fine alcun effetto: finché ci sarà Corporacìon America e ci sarò io la pista di Firenze sarà sempre una priorità”.

Tenuto conto che il Consiglio comunale è sovrano nelle decisioni che assume.

Vista la gravità senza precedenti delle dichiarazioni e delle decisioni assunte dall’ad Toscana Aeroporti nei confronti del Comune di Pisa.

Si chiede al sindaco e alla giunta

quali azioni ed iniziative intende intraprendere al riguardo, a tutela del Comune di Pisa e in applicazione della mozione approvata, coinvolgendo anche gli altri soci pubblici a partire dalla Regione Toscana.

Francesco Auletta