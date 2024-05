Question time: Servizi di comunicazione istituzionale sul verde pubblico assegnati a “Il Tirreno”

Di seguito il Question time per il Sindaco e la Giunta del comune di Pisa presentato da CIccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune (Una città in comune – Unione Popolare)

Question time: Servizi di comunicazione istituzionale sul verde pubblico Considerata la determina pubblicata solo negli scorsi giorni sull’albo pretorio relativo all’acquisto da parte del Comune di Pisa di servizi di comunicazione istituzionale legati alla tematica del verde pubblico. Tenuto conto che in base alla suddetta determina l’ufficio stampa del Comune ha ritenuto di rivolgersi al quotidiano il Tirreno per questi servizi. Evidenziato che nella determina si legge che la verifica della disponibilità del personale di ruolo dipendente idoneo del Comune a svolgere questo compito è risultata negativa. Tenuto conto che la comunicazione istituzionale è regolamentata secondo norme molto precise e che deve essere evidente al lettore la differenza tra questa e la normale attività redazionale. Tenuto conto della pubblicazione in questi giorni dei servizi in oggetto. Si chiede al sindaco e alla giunta se l’incarico e i servizi svolti in base all’incarico fornito dal Comune rispettino le normative sulla comunicazione istituzionale. Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

