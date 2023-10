Di seguito il Question time presentato da CIccio Auletta per Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Question time: Sicurezza degli autobus di Autolinee Toscane che circolano nella nostra città Tenuto conto di quanto riportato dalla stampa nella giornata di sabato 28 ottobre riguardo ad un guasto su un autobus nella nostra cittò Tenuto conto che in base alla ricostruzione riportata dalla stampa l’incidente si sarebbe verificato nella giornata di giovedì 26 ottobre sulla linea 16 che va da Ospedaletto a via Corridoni con l’improvvisa rottura della sospensione del mezzo che ha sfondato la lamiera entrando letteralmente nell’abitacolo. Tenuto conto che fortunatamente in quel momento e in quel punto non c’erano passeggeri che altrimenti sarebbero stati colpiti. Tenuto conto della denuncia dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa che in merito all’incidente hanno dichiarato: “Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio che segnaliamo all’azienda, un guasto che mette in tutta evidenza che cosa significa privatizzazione dei servizi pubblici: tagli ai costi e manutenzione deficitaria. Con l’aggravante che nel del mezzo che si è rotto giovedì, parliamo di una vettura, le cui problematiche alle sospensioni erano segnalate pressoché tutti i giorni”. Si chiede al sindaco e alla giunta quali azioni urgenti, eventualmente anche sul piano legale, si intende intraprendere da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di Autolinee Toscane e della Regione Toscana, affinchè i mezzi che circolano sulle strade della nostra città siano realmente sicuri, tanto più vista la denuncia delle organizzazioni sindacali che evidenzia come vi fossero state ripetute segnalazioni sul mezzo in questione che però non sembra abbiano avuto riscontro. Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...