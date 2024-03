Raggiunte le firme per la mozione di iniziativa popolare: ora si dovrà votare in Consiglio

La raccolta firme sulla mozione di iniziativa popolare dal titolo: “Stralcio del progetto di parcheggio nel giardino delle scuole Filzi” procede a gonfie vele, e sono ormai state raccolte più del doppio delle firme necessarie (150) per essere presentata, discussa e votata dal Consiglio Comunale.

Il banchetto che abbiamo organizzato fuori dalla scuola nella giornata di venerdì e il lavoro infaticabile dei genitori delle scuole hanno consentito, grazie anche al grande consenso diffuso in città, di bruciare le tappe e raccogliere le firme necessarie in un paio di giorni.

Crediamo che questo sia un passaggio fondamentale per riportare la discussione nel luogo centrale della politica cittadina, il Consiglio Comunale, che si dovrà esprimere su una scelta che in effetti è tutta politica: è giusto asfaltare il giardino di una scuola per realizzare dei posti auto?

Fuori dai tecnicismi e dalle appartenenze ogni consigliere dovrà rispondere a questa semplice domanda davanti alla comunità scolastica delle Filzi e a tutta la città. I bambini e le bambine hanno già suggerito la risposta con una meravigliosa lettera indirizzata al Sindaco Conti.

Ci auguriamo che il Consiglio sappia accogliere la discussione per quella che è, evitando accuse come quelle dei consiglieri Nerini e Del Rosso di FdI, che hanno scelto di difendere il parcheggio sul giardino della scuola ignorando l’ondata di indignazione che ha suscitato in genitori e insegnanti. Anzi riducendo la legittima protesta a “sterili polemiche alimentate da soliti personaggi per bloccare gli investimenti” offendendo così le centinaia di genitori che hanno chiesto di stralciare il progetto dalla riqualificazione dell’asse Pietrasantina-Duomo. Parlano di area “residuale, incolta e fangosa”, cosa palesemente falsa: ma se anche così fosse il ruolo dell’ amministrazione sarebbe quello di migliorarlo, non certo di distruggerlo per sempre!! Poi parlano di risolvere situazioni di pericolo, quando per accedere al famigerato parcheggio si dovrebbe attraversare proprio quel marciapiede utilizzato dai bambini per andare a scuola: alla faccia della sicurezza!!

Insomma, posizioni evidentemente indifendibili quelle di Fratelli d’Italia, che rispediamo con forza al mittente e che ci auguriamo siano riviste in attesa della discussione in consiglio.

Facciamo anche noi un appello al Sindaco Conti, che pure solo pochi giorni fa ci ha risposto ad un question time rivendicando la scelta del parcheggio: ascolti la voce di bambini, insegnanti, genitori e di gran parte della città e abbia la capacità di fare un passo indietro.

