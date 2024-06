Skate park: annullati i finanziamenti per i lavori annunciati solo 6 mesi fa

Nello scorso novembre l’assessora Latrofa e l’assessora Scarpa annunciavano l’affidamento a Pisamo per 40.000 euro per i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dello skate park in via De Ruggiero, a Cisanello, facendo una conferenza stampa anche sul posto.

Sono passati praticamente 6 mesi e non solo gli interventi annunciati non sono iniziati ma oggi viene pubblicato sull’Albo pretorio del Comune una determina del dirigente competente con cui si annulla quell’impegno di spesa di 40.000 euro. La ragione che si legge nel documento è “rideterminazione dell’intervento di manutenzione in oggetto”.

Quindi si tolgono quelle risorse e non se ne stanziano di nuove perché si sta rideterminando l’intervento. Chiederemo subito chiarimenti per capire quali siano i nuovi fattori intervenuti a distanza di così poco tempo per ritirare l’affidamento dei lavori a Pisamo, quando si pensa di riuscire a rideterminare i costi e quando queste risorse verranno nuovamente stanziate.

E’ facile fare le conferenza stampa annunciando degli interventi alla città, ma poi non spiegare gli eventuali cambiamenti o problemi. Ma su questo già oggi depositeremo un atto per avere delle risposte

