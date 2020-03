Sospensione immediata degli sfratti: una misura urgente e di buon senso

Sospensione immediata dell’esecuzione degli sfratti e degli espropri immobiliari per pignoramenti, finché non sarà superata l’emergenza sanitaria e non saranno ripristinate normali condizioni di convivenza. È quanto stiamo chiedendo al Prefetto di Pisa con ripetute lettere, al momento senza risposta.

Si tratta di un provvedimento necessario e di buon senso che i sindacati degli inquilini stanno chiedendo con insistenza al Governo e in tutti i Comuni.

Non è pensabile che, nel momento in cui si chiede giustamente alle persone di stare in casa e di ridurre quanto più possibile le relazioni sociali, vi siano, invece, famiglie che rischiano di ritrovarsi per strada. Tanto più se si tratta di famiglie in condizioni di particolare fragilità, con minori, persone anziane e disabili, o comunque in condizione di grave difficoltà economica. Il rischio concreto è che, in assenza di una sospensione degli sfratti, queste persone siano costrette a trovare soluzioni emergenziali e di fortuna, assumendo comportamenti non corretti rispetto alle disposizioni date contro la diffusione del contagio.

Abbiamo chiesto al sindaco Conti e all’assessora alle politiche abitative di farsi carico anche loro, insieme a noi, di questa richiesta al Prefetto. Anche perchè non è sensato né accettabile che, in questo momento, le forze di polizia siano impegnate a eseguire degli sfratti.

Si tratta di un provvedimento urgente e non rinviabile, che risponde a buon senso e lungimiranza. Ci auguriamo che il Prefetto di Pisa, così come fatto da quello di Milano e di altri comuni tra cui Firenze, proceda subito in questa direzione.

Diritti in Comune (Una Città in Comune, Rifondazione Comunista Pisa, Pisa Possibile)

Mi piace: Mi piace Caricamento...