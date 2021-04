Sostanze inquinanti: richiesto un monitoraggio su tutto il territorio comunale sulla eventuale presenza delle ditte indagate nei cantieri cittadini

Bella, ciak! 𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐝i 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐬𝐦𝐨:𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 future

Dibattito online del 23 aprile 2021 organizzato dalla lista di cittadinanza "Una Città in Comune" in occasione della festa della liberazione del 25 Aprile. --------------------------------------------- Bella, ciak! 𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐭𝐢𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐬𝐦𝐨: 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 Con la partecipazione di : – Paola Olivetti (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino) – Duccio Chiarini (regista de L’occhio di vetro) – Lorenzo Garzella (Acquario della Memoria) Ha coordinato la discussione: - Stefano Gallo ------------------------------------------- Nel 2019 è morto Duilio Cordoni, ultimo partigiano ancora in vita della formazione Nevilio Casarosa. Possiamo però sentirlo ancora parlare: in rete è facile rintracciare una bella intervista del 2015. Il suo racconto ci riporta all’estate del 1944, alla scelta antifascista di un ragazzo di 17 anni. Per fortuna esistono molti video dei partecipanti alla lotta di Liberazione del ’43-’45. Tanti bravi documentaristi e videoartisti hanno lavorato sulla memoria della guerra, della Resistenza, del fascismo e dell’antifascismo. Duccio Chiarini ha vinto l’ultima edizione del Festival dei Popoli con un lavoro sul passato fascista della sua famiglia, nella Pisa degli anni ’40. Lorenzo Garzella lavora da anni sulla memoria della guerra e della Resistenza, raccogliendo e proiettando nelle città e nei musei toscani le interviste dei testimoni dell’epoca. Paola Olivetti dirige a Torino da oltre 30 anni il primo e unico centro nazionale dedicato alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze filmate sul movimento partigiano. Partendo dalla presentazione di queste esperienze, proveremo a riflettere sull’importanza degli audiovisivi per la cultura dell’antifascismo e della Resistenza: in un tempo in cui siamo bombardati costantemente da immagini in movimento, le istituzioni locali potrebbero promuovere una cultura diffusa dell’audiovideo, proprio a partire da questi temi fondamentali per la formazione civica e politica della cittadinanza.