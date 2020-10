Sostegno ai lavoratori del Tirreno in sciopero. Martedi porteremo la questione in consiglio comunale

Sosteniamo convintamente lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del Tirreno e di tutte le altre testate locali, che stanno incrociando le braccia a fronte di una operazione che ben poco ha a che vedere con la crescita di un sistema plurale e indipendente dell’informazione nel nostro paese.

Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e vigileremo affinché non solo non si perda un posto di lavoro, ma perché è in gioco un bene pubblico come l’informazione, soprattutto locale, che oggi più che mai ha un ruolo decisivo nella formazione e crescita della cittadinanza e invece viene messa in una ulteriore condizione di fragilità, ponendo a repentaglio la libertà di informazione, sottoposta sempre più ad una omologazione feroce al traino di dinamiche, testate e potentati nazionali, e aggravando potenzialmente anche le condizioni di lavoro dei giornalisti, in un settore in cui domina ormai storicamente un precariato inaccettabile.

Per questo porteremo la discussione già nel prossimo consiglio comunale in quanto la politica e le istituzioni devono avere cura dell’informazione locale e dei suoi operatori.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

