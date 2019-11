Sosteniamo i lavoratori dell’igiene ambientale in sciopero

Sosteniamo lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell’igiene ambientale, indetto dall’USB per il prossimo 5 novembre, a cui parteciperanno anche i lavoratori dei Cobas.

Ormai in maniera costante AVR fa ricadere sui lavoratori le proprie difficoltà economiche, paga in ritardo gli stipendi, non garantisce condizioni di lavoro e di sicurezza adeguate.

La situazione resta critica, nonostante il problema sia noto da tempo alle istituzioni, anche grazie al percorso di audizioni che il nostro gruppo ha promosso, nei mesi passati, in commissione consiliare.

A queste criticità si aggiungono oggi le forti preoccupazioni dei lavoratori e delle lavoratrici per il nuovo bando di gara elaborato da Geofor per il servizio di raccolta differenziata.

In questi anni ci siamo sempre battuti non solo per migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro in questo settore molto delicato, ma per affermare il principio per cui a parità di mansione deve corrispondere parità di salario: tutti i lavoratori impiegati nel servizio devono essere inquadrati sotto lo stesso contratto collettivo nazionale di categoria.

Nel nuovo bando di gara, nonostante precedenti rassicurazioni, non sembrano esserci le garanzie che ciò avvenga. Le risorse stanziate sono inferiori a quelle necessarie e, con i prevedibili ribassi, si assottiglieranno ulteriormente. Inoltre, si prevede di introdurre un meccanismo di premialità che mal si concilia con l’applicazione uniforme e incondizionata del contratto collettivo nazionale.

Servono dunque chiarezza e certezze, che ad oggi mancano.

Riteniamo necessario fermarsi per riaprire un confronto con i sindacati, con l’obiettivo di stanziare nel capitolato di gara tutte le risorse necessarie per riconoscere ai lavoratori i loro diritti.

La partita in gioco è troppo importante e, per questo, saremo anche noi in piazza martedì prossimo.

Diritti in Comune (Una Città in Comune, Rifondazione Comunista, Pisa Possibile)

Mi piace: Mi piace Caricamento...