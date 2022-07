Sulla grave crisi della Palp la maggioranza ancora una volta si sottrae dalle proprie responsabilità

Dopo l’approvazione alla unanimità nell’ultimo consiglio comunale, la destra nonostante gli impegni assunti si è rifiutata di convocare prima del 28 giugno, data in cui era convocato il consiglio della Palp, la commissione competente per capire cosa le varie istituzioni avessero messo in campo per garantire questa esperienza a partire dalla tutela dei dipendenti e dei volontari.

Oggi il Presidente della seconda Commissione invia la convocazione di una seduta a tema per lunedì 4 luglio rifiutandosi di convocare il Comune e la Società della salute come da noi richiesto.

Siamo di fronte ad un atteggiamento pilatesco ed irresponsabile. Tutti i livelli istituzionali come richiesto nello stesso atto votato dal Consiglio comunale devono attivarsi ed è necessario sapere cosa stiano facendo per non disperdere questo patrimonio; e invece la maggioranza perde tempo e sembra non voler affrontare una questione sempre più critica ed urgente.

Chiediamo quindi che sindaco e Presidente della Sds si presentino lunedì in commissione e riferiscano anche delle eventuali interlocuzioni avute con la Regione e di come le istituzioni intendano muoversi concretamente al di là delle mere enunciazioni formali.

Auletta Francesco

Amore Gabriele

Trapani Matteo

Maria Antonietta Scognamiglio

Antonio veronese

