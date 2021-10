Teatro Verdi: gestione molto preoccupante. Sosteniamo protesta Rsu e sindacati

Condividiamo e siamo solidali con la denuncia fatta dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU del Teatro Verdi in merito a quanto sta accadendo sulla gestione del personale e non solo. Riteniamo gravi le recenti dichiarazioni del direttore Artistico Stinchelli, oltretutto condivise e riprese dallo stesso assessore Magnani in consiglio comunale, riguardo ai costi del personale e alla gestione delle maestranze.

Abbiamo assistito, con il trittico operistico verdiano, ad un “esperimento” molto preoccupante fatto di mancanza di programmazione, di sfruttamento intensivo e ulteriore precarizzazione della manodopera, cercando di far passare per efficienza la riduzione del costo del lavoro a scapito di professionalità e competenze.

Tutto questo ha anche ripercussioni sulla qualità della offerta come ben messo in evidenza da tanta parte della critica. Siamo di fronte ad un fallimento, giustamente criticato dai lavoratori e dalle lavoratrici, rispetto al quale è necessario cambiare subito indirizzo, visto che per di più questo modello industriale di uso intensivo della manodopera è stato fatto senza alcun confronto con le stesse maestranze.

Purtroppo però i segnali vanno nella direzione opposta, Infatti a fronte di un contenimento del costo del lavoro il Teatro ha fatto un bando per il nuovo direttore generale prevedendo un compenso che fra parte fissa e oneri si aggira intorno ai 100 mila euro. Chi pagherà questo stipendio? E Come questo inciderà sul bilancio dell’ente? Abbiamo chiesto di avere il piano del personale ma non ci è mai stato consegnato. Ci ha risposto l’assessore Magnani che ha ammesso che l’aumento di 50mila euro del contributo comunale al Verdi serve per l’assunzione del dg, possibilità che la legge non concede al Comune, tant’è che nella convenzione tutta l’operazione viene taciuta.

Ma se facciamo due conti la situazione peggiora. Il Sindaco alla fine cede alle pressioni di Buscemi e accetta di inserire in convenzione 10 giornate di utilizzo del teatro riservate al Comune, per iniziative come la festa della Pubblica Assistenza o cose simili. Nulla da dire ma questo porta a due conseguenze. La prima che si continua nella squalificazione di uno dei più antichi teatri d’opera, per il quale si pensa alla trasformazione in una sorta di sala ricreativo culturale e non a un rilancio della sua storia e tradizione, l’altra economica.

Conti aumenta di 50 mila euro il contributo al Teatro, il dg ne costa 100mila, le 10 giornate costano 50mila. Di fatto quindi si riduce di 100mila euro il contributo al Teatro e si pensa ad assumere il dg senza prima aver concluso le promesse stabilizzazioni.

Non solo nello stesso bando si specifica che la figura del direttore generale potrà essere individuata anche al di fuori della procedura pubblica con totale discrezionalità del CdA, e per di più senza neanche prevedere titoli di idoneità adeguata. Come abbiamo già denunciato al momento della introduzione di questa figura temiamo fortemente che anche questo incarico rientri dentro la lottizzazione dei posti che la destra sta portando avanti e non vorremmo che già il nome fosse scritto e fosse quello del fascista Massimiliano Simoni, già cooptato dal Verdi per la gestione estiva al Teatro Verdi con criteri privi della necessaria trasparenza. La Presidente Tangheroni e il sindaco Conti portano tutta la responsabilità di questo metodo di gestione del nostro Teatro.

Chiederemo subito l’audizione della RSU del Teatro Verdi e delle organizzazioni sindacali in commissione per affrontare le criticità emerse, chiedendo al contempo una profonda revisione del bando per la scelta del direttore generale, nonché chiarezza e trasparenza sul piano del personale e le ripercussioni di bilancio sulla Fondazione

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Olivia Picchi – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

