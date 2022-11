Toscana Aeroporti: vendita handling, che succede?

Che cosa sta accadendo sul fronte dell’handling di Toscana Aeroporti?

Abbiamo depositato un question time per il prossimo consiglio comunale in cui chiediamo al sindaco e alla giunta di avere aggiornamenti e notizie sulla possibile vendita dell’handling da parte di Toscana Aeroporti e in particolare se sono arrivate alla società nuove offerte da parte di nuovi soggetti.

Ricordiamo, infatti, che nel settembre del 2021 grazie alla mobilitazione forte, determinata e coraggiosa dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti, che abbiamo sostenuto convintamente per mesi e mesi, era sfumata la vera e propria svendita da parte della società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze di centinaia di dipendenti. A fronte di questa sconfitta Toscana Aeroporti però aveva ribadito “comunque la volontà di perseguire l’obiettivo strategico di cessione delle attività di handling”.

In una fase cruciale di discussione sullo sviluppo del sistema aeroportuale toscano, di approvazione dei piani strategici per la società, vogliamo avere chiarezze e certezze per quello che concerne il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling.

Infatti in occasione del primo tentativo di “svendita” Toscana Aeroporti aveva operato nel silenzio, senza alcuna informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, per cui è ancora più importante, come abbiamo sempre detto, che i soci pubblici riferiscano sulle strategie occupazionali della società, proprio a partire dalla questione dell’handling.

Una città in comune

Partito della Rifondazione Comunista

