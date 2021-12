UN MARE DI SOLIDARIETA’ – Festa di Una città in comune con Mimmo Lucano

“Un mare di solidarietà” – festa di Una città in comune con Mimmo Lucano

Sabato 18 dicembre, dalle 15 nel salone grande della Stazione Leopolda, Una città in comune chiude un anno di difficile ma intensa attività, fa un bilancio collettivo con una grande festa sotto il segno della solidarietà. Discuteremo di come la pandemia ha reso più acuti tutti i problemi politici e sociali che già affliggevano la nostra città e il mondo intero, ma anche dei tanti modi in cui durante questa grande crisi si sono moltiplicate le forme di resistenza, le vertenze, le forme di progettualità e di solidarietà. E lo faremo con tutte coloro e tutti coloro che vorranno intervenire ma soprattutto coi tanti soggetti collettivi che in questo anno abbiamo incrociato: associazioni, comitati, circoli culturali, lavoratori e lavoratrici in lotta, collettivi. E' un'enorme gioia annunciare che sarà con noi ed interverrà nel pomeriggio Mimmo Lucano, che ha fatto della solidarietà il cuore della propria pratica politica, che per questo è diventato una bandiera a livello internazionale e che per questo è stato e continua ad essere vessato e perseguitato. Perché nel mondo del neoliberismo la solidarietà è un crimine, anzitutto culturale: e va punito in modo esemplare. Ma nel nostro mondo è un valore, anzi: il valore dei valori.