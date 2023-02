Una bici Arcobaleno e un numero WhatsApp

Consiglio comunale Pisa - 2/2/23: Ciccio Auletta su taglio stipendi lavoratrici servizi educativi

La destra ha bocciato in aula il nostro emendamento da 150 mila euro per i servizi educativi. La lotta delle lavoratrici delle scuole e degli asili comunali, a cui la Giunta Conti ha tagliato lo stipendio, ha imposto oggi la discussione in Consiglio comunale a partire dalla proposta che abbiamo presentato per rimettere le risorse che sono state tolte dalla destra. A differenza di una settimana fa la maggioranza non ha potuto nascondere la realtà come aveva provato a fare solo qualche giorno fa l'assessora Munno in commissione. Nonostante la bocciatura del nostro emendamento la questione è esplosa e saranno costretti a brevissimo a riportare la questione in consiglio. Continua la nostra lotta per il lavoro, la dignità, la difesa dei servizi educativi.