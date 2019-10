Una città a misura di macchina. Giù le mani dal parco della Cittadella, fermiamo l’ennesimo scempio della giunta Conti.

La Giunta Conti da quando si è insediata non fa altro che progettare nuovi parcheggi per auto private in ogni angolo verde della nostra città.

L’ultima proposta frutto di questa furia cementificatrice riguarda l’area della Cittadella, uno spazio bellissimo che dovrebbe essere recuperato a parco urbano e per il quale si pensa, invece, ad un ennesimo, inutile parcheggio.

Siamo davanti ad un vero e proprio colpo di mano contro la città e contro un quartiere che da decenni chiede la riqualificazione e riapertura di questo parco, avanzando proposte per renderlo nuovamente accessibile. Si tratta di uno spazio pubblico strategico vicino al nuovo Museo delle navi antiche e agli Arsenali Repubblicani che non può e non deve essere in alcun modo distrutto, ma finalmente riqualificato, investendo gli adeguati e necessari finanziamenti che il Comune ha nelle proprie casse.

Tutto questo avviene all’indomani della approvazione della mozione sull’emergenza climatica da parte del Consiglio comunale su proposta del Movimento Fridays For Future e in lampante contrasto con le dichiarazioni dell’assessore Bedini che proprio ieri ha sbandierato un presunto impegno della Giunta Conti sull’obiettivo del consumo di suolo zero.

Moltiplicando i parcheggi la Giunta Conti continua, infatti, a incentivare l’auto privata, a fare scelte che aumentano il traffico e provocano nuove, devastanti impermeabilizzazioni del territorio.

Siamo insomma di fronte a scelte che appartengono ad una idea di sviluppo che rischia di distruggere la città e i suoi beni ambientali e culturali, oltre che la sua vivibilità stessa.

Ma come abbiamo fermato lo scempio della proposta di cementificazione del campo della Freccia azzurra bloccheremo lo scempio che si propone per la Cittadella.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...