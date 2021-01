Unità cinofila: vogliamo chiarezza sui servizi per i quali viene utilizzata

Per quali servizi viene utilizzata l’unità cinofila in centro storico, oltre le azioni di contrasto delle attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti?

E’ questo l’oggetto del question time depositato dal nostro gruppo consiliare e che verrà discusso martedì in Consiglio comunale.

Da sempre siamo stati contrari alla decisione della Giunta Conti di spendere risorse e impiegare personale per costituire una unità che ha dei compiti in materia di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti che non rientrano, a nostro avviso, tra le funzioni della Polizia Municipale, ma che sono invece in capo alle forze di polizia a competenza generale.

Una scelta in linea con quel processo di militarizzazione della Polizia Municipale che la Lega sta portando avanti e che non abbiamo condiviso, in quanto distoglie l’attenzione rispetto alle funzioni precipue della PM, invadendo il campo delle altre forze di polizia.

Ma a preoccuparci ancor di più son le recenti dichiarazioni della assessora Bonanno che parla di aumento dei settori di intervento da parte di questa unità.

Vogliamo che su questo si faccia la massima chiarezza e vengano dettagliatamente elencati i tipi di servizi in centro storico per i quali si sta utilizzando o si intende utilizzare questa unità. Già più volte la Lega ha trasformato criticità sociali in problemi di ordine pubblico, o ha cercato di appaltare impropriamente il controllo del territorio a guardie private. Operazioni che abbiamo smascherato e bloccato. Per queste ragioni anche in questo caso vogliamo vederci chiaro.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...