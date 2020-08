Vecchi Macelli: ennesimo macello di Conti

La vicenda utilizzo dei Vecchi Macelli come punto di ristorazione rappresenta bene il modo di amministrare della Lega tra incapacità conclamate, improvvisazione, pressapochismo, assenza di qualsiasi idea.

Da maggio la Giunta annuncia la volontà di dare in uso le aree esterne di questi bellissimi spazi per la ristorazione. Ai primi di giugno esce la manifestazione di interesse, poi il bando, a cui peraltro pochi soggetti partecipano, in cui si prevede la messa a disposizione di questi spazi dal primo luglio. Peccato che le settimane passano e chi ha partecipato il bando non ottiene gli spazi. Fino ad arrivare a metà agosto in cui si scopre che mancano gli allacci per l’acqua per cui le attività partiranno solo dal primo settembre fino al primo novembre, per cui l’obiettivo propagandato dalla giunta è totalmente fallito visto che si sono persi i 2 mesi centrali estivi.

Noi abbiamo sempre contestato nel merito questa proposta di mera mercificazione degli spazi pubblici rilanciando invece un uso principalmente come area culturale ma qui siamo alla più smaccata cialtroneria. Si mettono a bando spazi che non sono agibili e fruibili e dopo mesi qualcuno se ne accorge e spiega che fino a settembre niente da fare per il loro utilizzo.

È evidente che ci troviamo davanti alla improvvisazione più assoluta, per assecondare piccole spinte particolastiche, senza alcuna idea di come dar risposte a chi è colpito dalla crisi economica e sociale dovuta al Covid. In questi mesi è mancata qualsiasi politica di utilizzo e riutilizzo degli spazi pubblici comunali nonostante i tanti annunci e il flop dei Vecchi Macelli ne è la più lampante dimostrazione. Pesciatini e Magnai fanno l’ennesima figuraccia sempre più commissariati ed eterodiretti. Farebbero bene a fare un passo indietro anche velocemente

Ciccio Auletta

Gabriele Amore

Olivia Picchi

