Vendita Handling: che cosa sta succedendo?

Nelle ultime settimane è caduto un silenzio sempre più preoccupante da parte di Toscana Aeroporti e dei soci pubblici sulla operazione di svendita dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti Handling a Consulta.

A fine luglio la giunta Giani ha dato colpevolmente il via libera ai 10 milioni di euro alla società piegandosi ai diktat della multinazionale e ignorando la richiesta delle organizzazioni sindacali e degli stessi consigli comunali che chiedevano di non procedere se non fosse stata ritirata l’operazione di vendita e senza che vi fossero garanzie reali per il mantenimento di tutti i livelli occupazionali e salariali a partire dai lavoratori degli appalti sempre più a rischio.

Da allora manca ancora una volta qualsiasi trasparenza sull’operazione. Grazie infatti al parere all’Enac richiesto dalla Seconda commissione di controllo e garanzia è risultato evidente che Consulta non può avere una posizione monopolistica in quanto contraria alle normative nazionali, ma nulla si sa sulle operazioni che sta portando avanti per risolvere il problema. Al contempo non vi è alcuna chiarezza, e su questo la responsabilità dei soci pubblici è enorme, sulla solidità economica e finanziaria di questa società.

Continuiamo a ribadire che occorre bloccare questa operazione di Toscana Aeroporti fatta in nome del profitto e che la Regione sta avallando. Grave è il silenzio dei rappresentati di parte pubblica, a partire da quello del Comune di Pisa, il consigliere della Lega Gino Mannocci, su quanto accade.

Porteremo con urgenza la questione in Consiglio comunale per capire cosa sta accadendo e per proseguire la mobilitazione che coraggiosamente i lavoratori e lavoratrici stanno portando avanti con determinazione in questi mesi contro la svendita del loro lavoro e delle loro professionalità.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

