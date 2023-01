Verso un domani diverso

Sabato 21 gennaio dalle 10.30 alle 13.00 ti aspettiamo sul Ponte di Mezzo: vieni a vedere come cambierà Pisa nel 2028 se saremo noi ad amministrarla nei prossimi cinque anni.

Diritti per tutt3, Giustizia sociale e partecipazione, Pace e disarmo, Giustizia climatica ed ambientale: un domani diverso è possibile.

Alle 10.30 apriremo il Ponte verso la città del domani: si potranno visitare ben 20 postazioni divise in 4 aree tematiche; ci saranno inoltre laboratori per bambini e bambine, performance musicali, una mostra fotografica.

Alle 11.00 presenteremo la nostra candidatura a sindaco.

Da anni noi di Una città in comune e Rifondazione Comunista siamo impegnati dentro e fuori il consiglio comunale, e la bussola del nostro agire quotidiano è l’applicazione dei principi della nostra Costituzione. Alle prossime elezioni amministrative ci presenteremo di nuovo insieme.

Per difendere, promuovere ed ampliare la giustizia sociale in ogni suo aspetto: dal diritto all’abitare a quello all’istruzione, dal diritto al lavoro a quello alla salute.

Per garantire i diritti di tutti e tutte: questa è la chiave per un domani diverso, questo è possibile solo attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza.

Per uscire dalla emergenza climatica ed ambientale, difendere i beni comuni, ampliare il welfare garantendo l’accesso ai servizi senza alcun tipo di discriminazione.

Per Pisa città della pace, sostenibile, aperta, laica e plurale.

Per tutto questo si deve battere la destra: serve allora una proposta credibile, radicata, con progetti in grado di dare risposte innanzitutto a chi è colpito dalla crisi; una crisi aggravata dalla pandemia e dalla guerra: noi vogliamo guardare al futuro con gli occhi di tutte e tutti coloro che non si arrendono e credono in un altro mondo possibile

