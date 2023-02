Verso un quartiere diverso: il CEP

Mobilità, servizi, casa per un quartiere vivibile e in salute.

Oggi è iniziato dal Cep il nostro diario nei quartieri per presentare il programma con cui ci presentiamo alle prossime elezioni amministrative. Tante e tanti i cittadini che si sono fermati a parlare con il nostro candidato a sindaco Ciccio Auletta sulle criticità che da anni (prima con il centrosinistra e ora con il centrodestra) restano irrisolte, a partire dalla mancanza di confronto con la cittadinanza. Abbiamo raccolto tante istanze che integrano e rafforzano la nostra proposta per trasformare una zona dormitorio di periferia abbandonata in un centro vivibile e in salute della città.

Abbiamo così rilanciato l’impegno per un accurato monitoraggio dell’inquinamento, a partire da quello elettromagnetico; un investimento su tutti i servizi necessari, a partire dal potenziamento del distretto socio-sanitario e delle scuole; un grande piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del quartiere e delle case popolari; la ristrutturazione dei tanti alloggi pubblici vuoti e dei fondi non utilizzati, trasformando i locali della ex-circoscrizione in una casa di quartiere; un forte incentivo al commercio di prossimità.

Forte è stata anche la richiesta, già presente nel nostro programma, per il recupero e l’uso degli spazi sociali, potenziare impianti sportivi davvero a misura del quartiere, senza inutili colate di cemento; la tutela e il potenziamento del verde; un progetto autogestito per gli orti sociali in golena; percorsi ciclabili e pedonali che permettano di muoversi in sicurezza nel quartiere e di raggiungere agevolmente il resto della città, senza dover rischiare la vita per attraversare l’Aurelia in bicicletta il potenziamento del trasporto pubblico.

Una città in Comune – Rifondazione Comunista

