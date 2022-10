Assemblea pubblica di Una città in comune

Domenica 23 ottobre al Caracol di Pisa

Si parte. Per le elezioni comunali del 2023 le grandi manovre sono iniziate: toto-nomi, posizionamenti tattici, gossip, demagogia spicciola.

La città e i suoi problemi restano fuori, progetti e idee latitano.

Una citta in Comune, al contrario, si racconta, si mette in discussione, si apre al confronto sulle cose, discute di una possibile Pisa diversa: giusta, solidale, inclusiva, partecipativa, attenta alla legalità e alla trasparenza, protagonista attiva della battaglia contro la crisi climatica, dalla parte del lavoro e degli ultimi e non della rendita e dei poteri forti.

Un territorio di pace e in salute per tutte e tutti

Un incontro

di conoscenza

di discussione

di proposta

E anche l’occasione per il lancio della nuova tessera di adesione a Una città in comune per il 2023: un modo concreto per sostenere questa esperienza

Programma di domenica 23 ottobre al Circolo Arci Caracol, Via Cattaneo 64, Pisa 16.30 Assemblea 19:00 Apericena e tesseramento 2023

