Una casa per “Una città in Comune”

Dopo sei anni di impegno, iniziative e battaglie Una Città in Comune ha finalmente la sua casa stabile: la nuova sede di via Luigi Bianci 8, Pisa.

Contribuisci alla campagna “sede sostenibile” attivando una sottoscrizione mensile permanente: il più grande aiuto che tu possa dare oggi al nostro impegno in città.

Per attivare la sottoscrizione scarica il semplice vademecum o leggi le istruzioni riportate in fondo a questo articolo.

Una città in comune

————————-

Leggi di più e guarda il video sulla nostra campagna straordinaria di finanziamento della sede :

Come attivare la sottoscrizione per Una Città in Comune

Puoi attivare una donazione fissa per Una Città in Comune in tre modi:

1) PA YPAL

Se hai già un conto Paypal attivo non devi far altro che cliccare il tasto “donazione” presente nella sezione “sostieni” del nostro sito,scrivere la cifra, mettere la spunta al versamento mensile eprocedere. In questo caso la periodicità è fissa e può essere solo mensile.

Se non hai un conto Paypal devi invece crearlo in pochi secondi sul sito https://www.paypal.com/it/home, collegarlo a un tuo conto bancario o a una carta prepagata seguendo le istruzioni, ritornare sul sito e procedere come detto sopra.

2) SEPA DIRECT DEBIT (EX RID)

In questo caso ce lo comunichi (info@unacittaincomune.it) e verrai contattato per farti firmare un modulo che autorizza al prelevamento sul tuo conto bancario e indica la quota di ogni prelevamento e la sua periodicità (ogni mese, ogni tre mesi,eccetera).

3) BONIFICO PERIODICO (O CONTINUATIVO O RICORRENTE)

In questo caso puoi fare tutto da te sul sito della tua banca (ma non nel caso di Poste Italiane, dove dovrai andare allo sportello di persona) oppure recandoti personalmente nella tua filiale e indicando il destinatario, l’importo e la periodicità del versamento.

E RICORDA …

I dati da indicare per le sottoscrizioni sono i seguenti:

Iban: IT26N 05018 02800 000011588795

Beneficiario: “Associazione Pisa in Comune”

Causale: “Donazione sostegno per Una città in comune”.