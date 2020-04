Cambiare politica per salvare il pianeta

Ogni giorno migliaia di persone muoiono in Italia e in tutto il pianeta per Covid-19. Mentre il pianeta è percorso da una crisi inedita, molti continuano a fare affari approfittando della situazione a proprio esclusivo beneficio, mettendo il guadagno davanti alla salute delle persone.

Nel nostro paese l’industria bellica continua così tranquillamente a lavorare e ad avere commesse, mentre gli ospedali esplodono e mancano le attrezzature adeguate.

L’emergenza sociale cresce di giorno in giorno, ma i governi europei continuano con le politiche di austerity senza dare risposte ai bisogni delle persone.

Le politiche ambientali, sulle quali si dovrebbe ricostruire il nostro futuro, sono finite in un cassetto.

Basti pensare a quello che avviene in Toscana, dove la giunta regionale con un colpo di mano approfitta dell’emergenza per rilanciare nel silenzio un nuovo piano per la realizzazione della nuova pista aeroportuale di Peretola (leggi l’articolo qui).

Le immagini che arrivano da tutto il mondo rendono ogni giorno più evidente l’inadeguatezza del modello economico e sociale neoliberista. Mancano gli strumenti necessari a contrastare sia l’emergenza sociale sia quella sanitaria, mancano politiche serie di sostegno al reddito, manca un piano per ricostruire il futuro. Serve un altro punto di vista, un’altra politica.

In queste drammatiche giornate, stiamo cercando di dare il nostro contributo all’interno del nostro territorio per costruire un cambiamento e dare risposte a tutte e tutti coloro che oggi sono sempre più in difficoltà. Ecco quello che abbiamo fatto in queste ore:

